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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: Решений о закрытии туристического сезона в Крыму после атаки не принималось

Решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с атакой не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока по этой теме сказать ничего не могу", - цитирует его ТАСС. Так представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждает ли президент РФ Владимир Путин такую возможность с регионами и силовым блоком.

Песков отметил, что Москва отлично понимает, кто стоит за атакой на Крым. По его словам, не Киев наводит ракеты на цели и обеспечивает их пуски, хотя, безусловно, принимает участие в процессе.

Представитель Кремля подчеркнул, что непосредственная вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, повлечет за собой последствия.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Севастополе введен режим ЧС.

Теги: песков, севастополь, всу


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