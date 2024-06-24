24 Июня 2024
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Фото: www.independent.ie

Католический архиепископ заявил о том, что папа-иезуит Франциск - еретик

Архиепископ Римо-католической церкви (РКЦ) Карло Мария Вигано заявил о том, что нынешний папа-иезуит Франциск - еретик, предавший католическую веру и РКЦ.
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Дикастерия доктрины веры РКЦ инициировала внесудебный уголовный процесс против иерарха, обвинив его в расколе. Но он не будет участвовать в этом фарсе, поскольку обвинительное заключение уже вынесено Франциском, которого Вигано обвиняет в ереси, государственной измене и злоупотреблении властью. Он указывает, что РКЦ контролируют иезуиты. И для него честь не принадлежать к этой организации.

"Весь вопрос заключается в том, к какой "церкви" принадлежит Бергольо (фамилия Франциска. - прим. Накануне.RU), и в фактическом расколе от истинной Церкви, который он уже совершал снова и снова своими заявлениями, своими правительственными актами. Своим поведением он демонстрирует открытую враждебность ко всему католическому. "Церковь" Бергольо - это не католическая церковь, а скорее "соборная церковь", рожденная на II Ватиканском соборе и недавно переименованная в не менее еретическое название "синодальная церковь". Если именно от этой "церкви" меня объявят отделенным в результате раскола, это будет для меня поводом для чести и гордости", - написал архиепископ, имея в виду, что ради унии с Фанаром Ватикан пошел на "синодальность".

Ранее он назвал руководство РКЦ "слугами сатаны" за благословение содомитов, которое они разрешили. А Франциск является "лжепастырем" и узурпатором, ведущим людей к погибели. При этом Вигано далеко не первый из видных иерархов РКЦ, который выступил против изменения традиционного римо-католического вероучения после II Ватиканского собора 1962-1965 гг.

Можно отметить, что РПЦ по-прежнему поддерживает достаточно теплые отношения с Ватиканом.

Теги: церковь, РКЦ, Ватикан, Франциск


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