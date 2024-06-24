В Югре следователи проводят проверку из-за утопления девятилетнего мальчика в Оби

Следователи проводят проверку по сообщению о происшествии с ребенком на воде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

23 июня в следственный отдел по Нижневартовскому району поступило сообщение о том, что в районе "Коммунальник-1" утонул девятилетний ребенок. По данному сообщению следователями проводится процессуальная проверка. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, семья с двумя детьми приехала в гости к родственнику в СОНТ "Коммунальник". Пока взрослые находились на участке, дети пошли гулять. Житель соседского участка услышал крики о помощи. Он подбежал к берегу и увидел тонущую девочку. Мужчина спас ее, вытащил на берег. Девочка сообщила, что с ней находился ее брат, которого в воде уже не было видно.

На месте происшествия организованы поисковые работы.