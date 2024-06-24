Глава СПЧ возмутился ценами в пятизвездочном отеле Сбера на Алтае

На заседании в Госдуме возмутились ценами в пятизвездочном отеле "Манжерок" на Алтае. Курорт в одноименном поселке на реке Катунь несколько лет строил Сбербанк. Теперь там есть фонд, который сам отель оценивает в 3-5 звезд.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что был шокирован, когда узнал, сколько стоит номер, в котором его поселили в командировке на мероприятие. Он уточнил, что ему номер был оплачен по работе, но возмутился: "У нас туризм теперь только для олигархов будет?".

Его поддержал председатель комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин: "Про "Манжерок" – мы все сами в шоке были. Но это первая инвестиция такого уровня. Должны, наверное, какие-то отели появиться 3-4 звезды".

В системах бронирования разлет цен на двуместные номера различных категорий в отеле "Манжерок" составляет от 24 тыс. руб. до 66 тыс. руб. за сутки проживания.