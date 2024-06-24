Мэрия Екатеринбурга начинает устанавливать системы оповещения в парках

В скором времени в парке им. К.Е. Архипова в Екатеринбурге появится система оповещения. На сайте госзакупок появился очередной аукцион от администрации города.

В техническом задании прописана обязанность заказчика установить "имитацию включения электросирен": "Внимание всем" и "Воздушная тревога". Помимо этого, в парке должны быть смонтированы камеры видеонаблюдения. Стоимость работ составит 5 млн 802 тыс. 948,11 рублей.

Окончание подачи заявок - 3 июля текущего года.