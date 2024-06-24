СМИ: Случаи ботулизма выявлены еще в трех регионах

В географию распространения ботулизма добавились еще три российских региона.

Как передает РЕН ТВ, в Ярославской области заболели два человека, в Тамбовской области с признаками ботулизма госпитализировали жителя Москвы. Кроме того, в Костромской области зафиксирован один случай, заболевший находится в реанимации.

Как сообщили РИА Новости в Минздраве, в больницах остаются 218 человек с признаками ботулизма, 38 из них - на ИВЛ, 151 пациент уже выписан.

Ранее очаги заражения зафиксировали в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Причиной отравления послужил салат с консервированной фасолью из службы доставки. Производством некачественной продукции занимается компания "Савон-К". По уголовному делу задержаны четыре человека, им предъявили обвинение.