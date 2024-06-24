24 Июня 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.ru

Воздушные ворота Тюмени 1970 года рождения сейчас международный аэропорт "Рощина" им. Менделеева

Первый аэровокзал - будущий международный аэропорт Рощино им. Д. И. Менделеева - построили в Тюмени в 1970 году. Это было типовое здание для областных центров с населением до 500 тыс. человек. Через тюменский аэропорт отправлялось практически все – от стройматериалов до газопроводных труб. С открытием новых месторождений нефти и газа срочные грузы приходилось доставлять в основном на грунтовые, устаревшие аэродромы. Поэтому задачей для Тюменского управления гражданской авиации стало обустройство современных аэродромов на Севере Тюменской области. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе аэропорта.

(2006)|Фото: Накануне.ru

История воздушной гавани Тюмени началась с открытия и освоения первых нефтяных месторождений в регионе.

Знаменитая фраза из советской песенной классики про места, куда "только самолетом можно долететь" - это как раз про тюменские просторы эпохи освоения месторождений большой нефти.

В 1964 году приняли Решение о строительстве нового аэропорта в Тюмени было принято в 1964 году, название "Аэропорт Рощино" появилось чуть позже. Датой основания аэропорта принято считать дату создания второго Тюменского объединенного авиаотряда – 15 мая 1968 года. А первый полноценный аэровокзал был построен в 1970 году.

(2024)|Фото: из фонда музея им Словцова

Аэропорт Рощино тогда строился по самым современным лекалам. Но рост пассажиропотока и надобности в перевозке грузов стали причиной нескольких реконструкций. В 90-ые, как и по всей стране, аэропорт постепенно ветшал.

Реинкарнация воздушных ворот большой Тюменской области началась несколько лет назад.

Аэропорт "Рощино" в Тюмени(2024)|Фото: Накануне.RU

Сегодня это наисовременнейший международный аэропорт.

тюмень аэропорт рощино(2017)|Фото: Накануне.ru

По итогам мая 2024 года, воздушная гавань обслужила 213 тысяч 655 пассажиров. Рост пассажиропотока в мае составил 7,3% относительно аналогичного периода 2023 года. На внутренних авиалиниях аэропорт обслужил 207 тысяч 380 пассажиров. Рост пассажиропотока в этом сегменте составил 6% относительно мая 2023 года.

аэропорт Рощино(2012)|Фото: Накануне.RU

Международными направлениями воспользовалось 22 тысяч 739 пассажиров, увеличение количества туристов относительно предыдущего года на 19,0%. Общий пассажиропоток в аэропорту Рощино с начала года увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг показателей в 981 тысяч 741 пассажир.

Теги: 80-летие Тюменской области, аэровокзал, рощино, пассажиропоток, аэ\ропорт, аэровокзал


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