Воздушные ворота Тюмени 1970 года рождения сейчас международный аэропорт "Рощина" им. Менделеева

Первый аэровокзал - будущий международный аэропорт Рощино им. Д. И. Менделеева - построили в Тюмени в 1970 году. Это было типовое здание для областных центров с населением до 500 тыс. человек. Через тюменский аэропорт отправлялось практически все – от стройматериалов до газопроводных труб. С открытием новых месторождений нефти и газа срочные грузы приходилось доставлять в основном на грунтовые, устаревшие аэродромы. Поэтому задачей для Тюменского управления гражданской авиации стало обустройство современных аэродромов на Севере Тюменской области. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе аэропорта.

История воздушной гавани Тюмени началась с открытия и освоения первых нефтяных месторождений в регионе.

Знаменитая фраза из советской песенной классики про места, куда "только самолетом можно долететь" - это как раз про тюменские просторы эпохи освоения месторождений большой нефти.

В 1964 году приняли Решение о строительстве нового аэропорта в Тюмени было принято в 1964 году, название "Аэропорт Рощино" появилось чуть позже. Датой основания аэропорта принято считать дату создания второго Тюменского объединенного авиаотряда – 15 мая 1968 года. А первый полноценный аэровокзал был построен в 1970 году.

Аэропорт Рощино тогда строился по самым современным лекалам. Но рост пассажиропотока и надобности в перевозке грузов стали причиной нескольких реконструкций. В 90-ые, как и по всей стране, аэропорт постепенно ветшал.

Реинкарнация воздушных ворот большой Тюменской области началась несколько лет назад.

Сегодня это наисовременнейший международный аэропорт.

По итогам мая 2024 года, воздушная гавань обслужила 213 тысяч 655 пассажиров. Рост пассажиропотока в мае составил 7,3% относительно аналогичного периода 2023 года. На внутренних авиалиниях аэропорт обслужил 207 тысяч 380 пассажиров. Рост пассажиропотока в этом сегменте составил 6% относительно мая 2023 года.

Международными направлениями воспользовалось 22 тысяч 739 пассажиров, увеличение количества туристов относительно предыдущего года на 19,0%. Общий пассажиропоток в аэропорту Рощино с начала года увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг показателей в 981 тысяч 741 пассажир.