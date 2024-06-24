"Хотите насолить Путину актом самосожжения целого народа?" Кох* призвал Зеленского остановиться

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох (*в России признан иноагентом, заочно арестован и объявлен в федеральный розыск) призвал Зеленского одуматься и не воевать до последнего украинца. Иначе страна просто вымрет, и там некому будет жить.

"Если так будет продолжаться, то через 40 лет этой страны нет... Это вам скажет любой более-менее квалифицированный демограф. Вы хотите освободить землю? А для кого вы хотите ее освободить? Для сирийских беженцев, которые приедут и будут на ней жить? Потому что это будет пустое место... Вы проигрываете страну, а это страшнее, чем проиграть военный конфликт", - сказал Кох.

Он считает, что "люди важнее земли" и Зеленский должен вспомнить о своем предвыборном обещании, что он готов вести переговоры с кем угодно, чтобы прекратить гибель людей. Однако он обманул и даже запретил вести переговоры с Россией. Притом что Россия к ним готова и постоянно об этом дает знать.

"Утюг включишь - там заявления, что Путин хочет переговоров", - сказал Кох.

Он уверен, что украинцы не хотят воевать, о чем свидетельствуют зверства военкомов по отношению к людям и методы мобилизации. Даже Рада долго не хотела принимать закон о ее ужесточении. Потому что длительный военный конфликт будет убийственным для Украины.

"Если вы хотите насолить Путину актом самосожжения целого народа - ну, окей", - подытожил Кох.

Он считает, что Зеленскому нужна война, так как после отмены военного положения нужно будет провести выборы, которые он проиграет, после чего начнется разбор полетов и "его повесят на первом суку" вместе с главой его офиса Андреем Ермаком. Поэтому Зеленский будет воевать до бесконечности.

Накануне глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что "Украина не будет воевать до последнего гражданина". Однако он добавил, что режим будет воевать якобы за счет технологий.