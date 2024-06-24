24 Июня 2024
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК награждена премией за экологические проекты

Трубная металлургическая компания (ТМК) отмечена премией в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024".

Как сообщает пресс-служба ТМК, отмечен проект комплексной экобезопасности Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), который стал победителем в номинации "Повышение экологической безопасности производства". Проект "Строительство новых очистных сооружений химически загрязненных стоков" Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) стал лидером в номинации "Перспектива".

ТМК получила премию "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024" за экологические проекты предприятий(2024)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ЧТПЗ презентовал на премии комплекс собственных экологических инициатив по направлениям "Вода", "Атмосфера" и "Промышленные отходы". Эксперты премии ознакомились с ходом реализации природоохранной программы и действующими экологическими объектами на ЧТПЗ в рамках экспертного тура в мае 2024 года. Гости высоко оценили объекты по снижению промышленного воздействия на водные ресурсы Челябинской области — AQA Баланс, очищающий промышленно-ливневые стоки, и AQA Кристалл, очищающий промышленные стоки, а также модернизированное газоочистное оборудование и проекты по переработке отходов.

ПНТЗ представил на конкурс проект новых очистных сооружений химически загрязненных стоков, призванных заместить две существующие станции нейтрализации. Реализация этого проекта, цель которого снизить объем поступающих в водоемы веществ и оптимизировать систему оборотного водоснабжения, будет способствовать сохранению естественной ихтиофауны реки Пахотки.

Теги: Трубная металлургическая компания, проекты, экология, премия, ЭКОТЕХ-ЛИДЕР


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