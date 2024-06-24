Матвиенко призвала "не реагировать эмоционально" на теракты в Дагестане

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Она поддержала главу Дагестана Сергея Меликова в его стремлении сделать все возможное для сохранения устойчивого мира и спокойствия в самом многонациональном регионе страны.

"Мы имеем дело с международным терроризмом. Нельзя, поддаваясь эмоциям, своим поведением содействовать реализации чужих, враждебных планов", - написала Матвиенко в своем telegram-канале.

Она считает, что российскому обществу следует проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию.

"Не имея возможности нанести России поражение извне, противник ищет любые способы взорвать наше общество изнутри. И, конечно, под прицелом оказываются ключевые, базовые особенности нашей государственности – многонациональность и многоконфессиональность", - полагает Матвиенко.

Ранее установлены личности боевиков, напавших на синагогу и церкви в Дагестане. Ликвидированы пять человек, причастных к совершению преступления. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник.