Во время Ural Music Night метро будет работать до двух ночи

28 июня во время проведения Ural Music Night екатеринбургское метро будет возить пассажиров до 02.00. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Поезда будут ходить с интервалом 11 минут.

Напомним, что уже в эту пятницу на сценах Екатеринбурга выступят группа Therr Maitz, артисты из Санкт-Петербурга GSPD и Dead Blonde, группа CREAM SODA, Дмитрий Кузнецов, больше известных аудитории как репер Хаски, Антоха МС, группа "Сироткин", лидер "Смысловых Галлюцинаций" Сергей Бобунец, группы Wildways, "мытищи в огне", Mary Gu, группа Драгни, а также группа "Запрещенные барабанщики".

Хэдлайнерами также стали Академический ансамбль песни и пляски российской армии им. А. В. Александрова, пауэр-поп группа "Старый Приятель", группа "Свинцовый туман" и пермский академический хор "Млада.

Своими песнями жителей и гостей уральской столицы порадуют: Spectorsonic & Alex BELIEVE, seimoro, Meeshqua, Nikita Zavodchikov, Bad Smith и "ЯПОСЛЕДНИЙ", ASHLY; Didar; TOMÓRROW & КЛЫК; Drop Dead Lane; KRESTALL / Courier; VOROTILA; Calem OG; SVT; Mizantrope, BRATTA, Ice Bro; Michael South; WAY LAO; "Бразис". И это далеко не весь список.

Напомним, что в 2024 году на Ural Music Night планируют потратить 100 млн рублей, что на 12 млн меньше, чем в прошлом году.