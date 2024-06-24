Задержаны подозреваемые в перестрелке на границе РФ и Абхазии

Задержаны трое из шести участников перестрелки на границе Абхазии и России. Об этом сообщил РИА Новости глава МВД республики Роберт Киут.

По его словам, еще троих подозреваемых ищут.

Инцидент произошел 23 июня в зоне КПП "Псоу" на российско-абхазской границе. В результате перестрелки погиб 40-летний гражданин Абхазии, также с огнестрельными ранениями госпитализированы три человека, в том числе – со сквозным ранением в руку – 17-летняя девушка. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия.