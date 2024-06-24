Бойцы СВО поблагодарили астраханских школьников за письма и помощь памятным подарком

Памятный подарок - флаг разместили в зале Боевой славы цветновской школы Володарского района Астраханской области. Его передали военнослужащие 177-го полка морской пехоты, сообщает «Заря Каспия».

С самого начала специальной военной операции школьники пишут бойцам письма, мастерят открытки, отправляют им подарки, посылки и участвуют в сборе гуманитарной помощи.

«В 177-м полку сражаются односельчане и бывшие ученики нашей школы. Мы поддерживаем военнослужащих и будем продолжать оказывать им помощь. Вместе мы победим», — прокомментировали сотрудники учебного заведения.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.