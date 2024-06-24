В Екатеринбурге скончался бизнесмен Андрей Хорошилов, известный по проекту БЦ "Призма"

Бизнесмен и президент корпорации "Абак" Андрей Хорошилов скончался. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией. Причины смерти не сообщаются.

Напомним, что общественности бизнесмен был известен проектом ТЦ "Чкаловский" - в арендованных другим крупным уральским бизнесменом Андреем Симановским складах располагается "Сима ленд". Помимо этого, он также связан с заброшенным БЦ "Призма" у ЖД-вокзала. По данным СМИ, Хорошилов являлся фактическим владельцем недостроя и, по решению суда, был обязан снести его до мая 2025 года.