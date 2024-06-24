Во время теракта в Дагестане погиб полицейский из Тюмени

В Дагестане во время теракта погиб сотрудник силовых структур из Тюменской области. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По данным источника, погибший - 31-летний Виталий Мезенцев.

Telegram-канал "Тюменская Z уМоора 2.0" сообщает, что погибший - боец сводного отряда УМВД России по Тюменской области. Сообщается, что отряд находился в Дагестане в командировке. Еще двое полицейских, по данным канала, получили ранения.

В пресс-службе полиции сообщили, что официальный комментарий будет опубликован позднее.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими.

Среди ликвидированных террористов - двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски. Также среди ликвидированных в Дагестане боевиков мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров.