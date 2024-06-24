В Нижневартовске остро не хватает врачей-травматологов

В Нижневартовске (ХМАО) остро не хватает врачей-травматологов, сообщает портал NV86.



В нижневартовском травмпункте работает почти в два раза меньше врачей, чем нужно. Согласно штатному расписанию, в отделении травматологии должны вести прием 15 врачей, включая заведующего. Но на данный момент трудоустроено только девять: семь травматологов-ортопедов, один заведующий и один врач в бригаде круглосуточной экстренной помощи.

В департаменте здравоохранения Югры сообщили, что для привлечения специалистов предусмотрены целевая подготовка студентов медицинских ВУЗов и программа "Земский доктор". Приезжим специалистам компенсируют часть арендной платы за съемную квартиру, выплачивают единовременные пособия в размере двух окладов, также предусмотрены выплаты на каждого члена семьи и семидневный оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте.