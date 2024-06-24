В Нижнетуринском детдоме-интернате погибла 15-летняя девушка

В ГКСУСОН Свердловской области "Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" погибла 15-летняя девушка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла 23 июня около 14.00, когда младшие медсестры кормили детей обедом. Все происходило в палатах учреждения, потому сотрудницы, заканчивая кормить одних воспитанников, переходили в палаты к другим. По окончании обеда, одна из медсестер вернулась в палату, где обнаружила 15-летнюю девушку-инвалида без признаков жизни. На кровати имелись следы рвотной массы.

О случившемся оперативным службам сообщили в этот же день около 15.15. Прокуратура ЗАТО г. Лесной организовала проверку.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет проверена своевременность вызова скорой медицинской помощи, оказание доврачебной помощи. Кроме того, будет проанализирована укомплектованность персоналом учреждения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.