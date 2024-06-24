СК: Установлены личности боевиков, ликвидированных в Дагестане

Установлены личности боевиков, напавших на синагогу и церкви в Дагестане, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, ликвидированы пять человек, причастных к совершению преступления.

По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник, уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранении оружия и о хищении оружия.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими.

Среди ликвидированных террористов - двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски. Также среди ликвидированных в Дагестане боевиков мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров.