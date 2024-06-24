Глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал об увлечении сыновей ваххабизмом

Силовики допросили главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Во время разговора с чиновником выяснилось, что он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты.

Омаров заявил, что некоторые из восьми его сыновей, а также племянник были ваххабитами. Остальные братья и родственники их не поддерживали. Последние годы Омаров якобы не общался с сыновьями, пишет telegram-канал Baza.

Двойной теракт в Дагестане был совершен вечером 23 июня: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Во время налета от рук преступников погибли 20 человек, среди них – 15 силовиков.

В ходе начавшейся контртеррористической операции были нейтрализованы шесть боевиков. Среди ликвидированных террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.

Также среди убитых налетчиков мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA. Mash сообщает, что Кагиров является двоюродным племянником экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого в 2018 г. посадили в тюрьму на четыре года за махинации с земельными участками. По информации телеграм-канала, Гаджимурад работал у дяди водителем-охранником в перерывах между тренировками.