Нурмагомедов призвал внимательнее относиться к окружению после терактов в Дагестане

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях прокомментировал теракты, произошедшие в Дагестане.

"Пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение", — написал Нурмагомедов, отметив, что "воспитание душ важнее, чем воспитание тел". Он призвал беречь себя и своих близких.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими. Жертвами террористических атак стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что шесть боевиков нейтрализованы в Махачкале и Дербенте в ходе контртеррористической операции.

Среди ликвидированных в Дагестане террористов мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, писали дагестанские паблики. Кагиров — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA. Mash сообщает, что Кагиров является двоюродным племянником экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого в 2018 году посадили в тюрьму на четыре года за махинации с земельными участками. По информации телеграм-канала, Гаджимурад работал у дяди водителем-охранником в перерывах между тренировками.