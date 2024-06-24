Уральцы не стали отказываться от путевок в Дагестан после терактов

Теракт в Махачкале и Дербенте не остановил уральских туристов от отдыха в Дагестане. Путевки продолжают приобретать, а о досрочном прекращении отпуска речи не идет. Об этом Накануне.RU рассказал президент Уральской ассоциации туристов Михаил Мальцев.

По его словам, никто из туристов не стал свидетелем или участником терактов, а направление в Дагестан все еще весьма популярно и вряд ли ситуация кардинально изменится в ближайшее время.

"Мы списались с нашими коллегами из Дагестана, и они достаточно оперативно и четко доставляют там информацию. В принципе, у них отлично там работает и отраслевое министерство, в том числе министерство туризма и народных промыслов Дагестана, и там много наших партнёров. Там ситуация решена. Другое дело то, что мы в контакте с нашими туристами, и они не были ни свидетелями, ни участниками этих событий. Но в принципе у нас большое количество уральцев на территории Дагестана. У нас и сейчас летают авиакомпании туда, а Дагестан является одним из самых востребованных и быстрорастущих направлений. Они решили целую массу проблем, которые были еще в прошлом и позапрошлом сезонах. Ну, по всей видимости, есть проблемы которые будут решаться другими органами", - сказал Мальцев.

Ранее Российский союз туриндустрии призвал не ездить в Дагестан до стабилизации ситуации. Однако, по словам Мальцева, пока никто из уральских туристов не обращался за возвращением путевки или билетов. Досрочно прекратить свой отпуск пока тоже никто желания не изъявил. Да и оснований для этого, считает президент УАТ, совершенно нет. Тем более, что за уже оплаченный отпуск денег отдыхающим не вернут.

"На мой взгляд, оснований ни юридических, ни фактических нет. Юридических - так как ситуация не позволяет туристам требовать возврата денежных средств. Прервать свой отпуск человек может в любой момент по своему желанию, но это будет его личный выбор. Фактических оснований для этого я, если честно, тоже не вижу. Я думаю, что сейчас будут резко усилены меры безопасности и это вообще единичный случай: теракты, стихийные бедствия - они бывают. К сожалению, отголоски прошлого на Северном Кавказе в республике Дагестан еще сохраняются, наши туристы это понимают", - отметил Мальцев.

Он также поделился прогнозом относительно востребованности отдыха в Дагестане на ближайший месяц. Глава УАТ отметил, что из-за прошедших терактов направление определенно понесло репутационные потери, а ситуация требует дальнейшей работы. Несмотря на это, на июнь уже практически все турпакеты распроданы, а бронирование пока осуществляется только на вторую половину июля. Мальцев уверяет, что если в направлении и произойдет небольшая пауза, она никак не отразится на общей популярности Дагестана у жителей Урала и притоке туристов.

Напомним, Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан, а также попросило владельцев отелей не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики, среди которых были родственники высокопоставленного чиновника, оказали ожесточенное сопротивление и несколько часов вели перестрелку с полицейскими. Жертвами террористических атак стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни. В республике ввели режим контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы пять боевиков, в том числе, двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.