Качество на первом месте - Андрей Травников потребовал ужесточить контроль работ по благоустройству территорий

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о реализации проектов благоустройства в Новосибирской области в 2024 году выступил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Андрей Травников подчеркнул, что работы по благоустройству ведутся в большом объёме как по федеральным проектам, так и по региональным программам.

«Мы эту высокую планку не снижаем, а только повышаем. Это находит положительный отклик у жителей наших городов и посёлков – люди хотят жить в красивой, благоустроенной среде. Это приятная созидательная работа для руководителей на местах, но не все наши подрядчики – ответственные и добросовестные. Некоторые берутся за объекты, не в состоянии качественно выполнять работы и реализовывать те контракты, которые подписывают. А с учётом того, что объём работ по благоустройству колоссальный, спрос на качественных подрядчиков растёт. На этом фоне недобросовестные исполнители создают нам проблемы. Иногда и наши заказчики торопятся, впопыхах готовят проектную и конкурсную документацию – это тоже осложняет работу, - отметил губернатор.

Прежний подход – дотягивать и завершать работы любым способом – будут менять в регионе.

"Это оправдано для некрупных по масштабам проектов. Можно уже проявлять максимальную жёсткость и требовать от подрядчика выполнения работ любыми способами, вплоть до расторжения контрактов. Бояться этого не надо, потому что, как показывает опыт последних лет, мы ничего в этом случае не теряем. Примеры у нас были, и самый близкий – Первомайский сквер в Новосибирске. Предлагаю этот подход в отношении объектов благоустройства применять максимально жёстко, иначе мы ситуацию не переломим, и нахлебники, с которыми приходится нянчиться, будут плодиться и дальше. Ни один начатый проект мы не заморозим, всё поможем завершить, но зато те, кто нас подводит, будут однозначно наказаны. Второе – требую более качественно подходить к проработке и планированию проекта. У нас есть проекты, которые мы вынуждены тормозить из-за того, что не решены вопросы с бюджетными лимитами – ждём поправок в бюджет. Работы впереди будет много, объёмы благоустройства весьма приличные, и надо учиться эти объёмы реализовывать», – подчеркнул Губернатор.

С 2019 года, по решению Президента России Владимира Путина, в стране проводится системная работа по формированию комфортной городской среды с целью создания нового облика городов и посёлков, повышения их привлекательности для жизни.

Новосибирская область является активным участников этой работы, ежегодно здесь создаётся от 300 до 400 как локальных, так и масштабных объектов в сфере благоустройства. В текущем году запланировано благоустройство 291 объекта, общий объём финансирования составляет 2,073 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Среди этих объектов: 70 общественных пространств и 85 дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 5 объектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; 131 объект, которые включают в себя объекты по проекту «Территория детства», исполнению наказов депутатов Законодательного Собрания по благоустройству, поручений Губернатора и Правительства Новосибирской области.