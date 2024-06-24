Созданная при поддержке региональных властей астраханская фабрика премиальных кормов для домашних животных увеличивает производство

Фабрика «Красные Баррикады» была запущена в Икрянинском районе Астраханской области год назад при государственной поддержке. Сейчас она производит около 500 тонн высококачественной продукции в месяц, реализуя её в 15 регионах России и экспортируя в Казахстан. Фабрика готовится к запуску кошерных кормов и продукции «халяль», а также получает аккредитацию для реализации своих товаров в Азербайджане, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

«Мы производим корма класса Holistic, Premium и Super-premium. Государственной поддержкой воспользовались год назад, на стартовом этапе, получили льготный заём на развитие производства. Без этой поддержки было бы сложно начать, это были первые средства, которые мы направили на покупку оборудования, самого современного из того, что сейчас есть на рынке», — сказал инициатор проекта, предприниматель Владислав Коняев.

Производственные площади фабрики занимают 4,5 тысячи квадратных метров. В ближайшее время за счёт установки нового оборудования мощность предприятия планируется увеличить с 500 тонн до 2 тысяч тонн в месяц.

Руководитель Фонда развития промышленности Астраханской области Ирина Кожеурова уточнила, что предпринимателю предоставлено льготное финансирование в 21 миллион рублей под 1 % на 7 лет.

Учредителем Фонда развития промышленности региона выступает Астраханская область, его курирует министерство промышленности, торговли и энергетики региона. Для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1-5 % годовых сроком до 7 лет в объеме от 500 тысяч до 50 миллионов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Предприятия Астраханской области при содействии регионального фонда могут воспользоваться максимальной суммой займа до 200 миллионов рублей федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд находится по адресу: улица Кирова, 19, 3 этаж («Атриум»). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 666-114.