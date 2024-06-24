Первые финансы на помощь Киеву от замороженных активов РФ должны поступить на следующей неделе

ЕС уже на следующей неделе передаст Украине первый транш помощи из доходов от замороженных российских активов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев", - приводит его слова РИА Новости.

"Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды", - добавил Боррель.

Ранее представители G7 заявили, что собираются передать украинским властям кредиты, но оплачиваться они будут из доходов от замороженных активов России. Общая сумма кредитов составит 50 млрд долларов.