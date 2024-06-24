Начальник штаба "Азова"* заявил о военных преступлениях генерала ВСУ

Начальник штаба "Азова"* Богдан Кротевич подал заявление в государственное бюро расследований (ГБР) Украины на генерала ВСУ за совершение им военных преступлений.

Он заявил, что такие вещи нельзя выносить на публичное обсуждение в условиях военного положения. И он пытался донести людям в высоких кабинетах важную информацию. Но им безразлично. И теперь Кротевичу безразлично, что станется лично с ним, потому что этот генерал уничтожил огромное количество украинских боевиков. Ему небезразлично, что на Украине "судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат". Все военные понимают, кого он имеет в виду, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает. И надо было предать это огласке раньше.

Говоря о преследовании военных, нацист, возможно, имеет в виду случай, что ГБР открыло уголовное дело по факту майского прорыва российских войск в Харьковской области, подозревая самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе. 28 командиров подозреваются в том, что по их вине оборона не была должным образом организована, что привело к потерям военной техники, личного состава и территорий.

*Запрещенная в России террористическая организация