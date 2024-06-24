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Экономика Московская область
Фото: Накануне.RU

На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье будут собирать премиальные автомобили Chery

В Есипово (Московская область) на бывшем заводе Mercedes вскоре начнут собирать премиальные автомобили концерна Chery. Речь идет о договоре о контрактной сборке.

Серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, начнется в июле, а в августе первую партию получат дилеры, пишет "Ъ".

Напомним, в конце апреля 2023 г. "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. "Автодому" перешли доли и акции германского концерна Mercedes-Benz в российских дочерних предприятиях, включая "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (подмосковный автозавод), "Мерседес-Бенц Банк Рус", "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Вместе с этим "Автодом" получил право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки. В марте 2023-го сообщалось, что на подмосковном заводе Mercedes может начаться сборка "китайских Rolls-Royce". Новый владелец — дилер "Автодом" — рассматривает такую возможность. Речь может идти об авто бренда Hongqi ("Хунци").

Теги: Mercedes, Chery, Подмосковье


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