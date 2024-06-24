В Азербайджане расстреляны трое полицейских

В поселке Шувалан, входящем в Хазарский район Баку, расстреляны трое силовиков. Это вменяют 38-летнему ранее судимому и находившемуся в розыске Ровшану Аллахвердиеву.

Сегодня Аллахвердиев оказал сопротивление сотрудникам правопорядка, когда те попытались задержать его. В итоге злоумышленник из ружья "Ланкастер" убил трех полицейских и одного мирного жителя.

Аллахвердиев нейтрализован сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются, сообщает МВД Азербайджана.