Baza: До 20 человек увеличилось число погибших в Дагестане

До 20 человек увеличилось число погибших в результате терактов в Дагестане, сообщает Baza.

По предварительным данным, среди них 15 силовиков, уточняется телеграм-канал. Также были убиты один священник, один охранник церкви и трое неизвестных.

Кроме того, по информации канала, в больницах находятся 22 пострадавших. Напомним, 24 – 26 июня объявлены днями траура в Дагестане.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что шесть боевиков нейтрализованы в Махачкале и Дербенте в ходе контртеррористической операции. Активная фаза КТО завершилась. Среди ликвидированных террористов - двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски.