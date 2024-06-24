24 Июня 2024
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: nso.ru

Более 600 научных разработок новосибирских ученых поддержаны региональным правительством в течение 5 лет

В Новосибирской области с 2019 года более 600 научных проектов было поддержано Правительством региона. Новые гранты на создание тест-систем, помогающих корректировать лечение онкологии, выведение новых сортов пшеницы, создание многофункциональных кристаллов для создания оптических волокон и устройств микроэлектроники получили новосибирские ученые.

Как прокомментировали в министерстве науки и инновационной политики, Правительством Новосибирской области в рамках региональных конкурсов оказывается грантовая поддержка научных проектов совместно с Российским Фондом фундаментальных исследований (РФФИ) с 2017 года, с Российским научным фондом (РНФ) – с 2021 года. Эта работа соответствует целям и задачам национального проекта «Наука и университеты». Всего с 2019 по 2024 годы министерством совместно с фондами поддержаны 625 проектов на сумму более 400 миллионов рублей. Такие данные были озвучены на V конференции «Проекты, поддержанные Правительством Новосибирской области, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским научным фондом, для экономики региона», организованной при поддержке миннауки региона.

(2024)|Фото: nso.ru

«Механизм совместных конкурсов с РНФ успешно себя зарекомендовал с 2021 года. Гранты дают возможность ученым реализовать свои научные идеи, научным организациям – приобрести новое оборудование, от которого напрямую зависит скорость развития науки и решение прикладных задач, которые ставит перед собой научное сообщество в новых реалиях, мотивируют молодых ученых оставаться в регионе и воплощать свои исследования совместно с индустриальными партнерами», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

(2024)|Фото: nso.ru

Научные разработки, представленные на конференции, касаются оптимизации технологии геномного редактирования с использованием лабораторных и сельскохозяйственных животных, оценки влияния опухолевого микроокружения на рост и дифференцировку стволовой кроветворной клетки, использования наилучших доступных технологий в целях сокращения углеродного следа на предприятиях Новосибирской области, разработки методики оценки состояния техногенно-нарушенных земель Новосибирской области и прогнозирования направлений их альтернативного использования, получения многофункциональных кристаллов, разработки методик выращивания известных и новых синтетических кристаллов, создания «пирамид генов», стабилизирующих содержание белка и клейковины в зерне мягкой пшеницы, оценки и прогнозирования пространственного развития Новосибирской области на основе интеграции баз микроданных, геоинформационных систем и аппарата эконометрического моделирования, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Теги: научные разработки, гранты, новосибирские ученые, конкурсы


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