Луценко: Зеленский - тварь еще хуже Януковича

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский - тварь еще хуже Виктора Януковича. Так он охарактеризовал его политику, отношение к людям и воровство, которым он и его окружение занимаются.

Так, на Западе говорят, что борьба с коррупцией так же важна, как и против России. А у Зеленского говорят, что там преувеличивают проблему. И продолжают воровать, пользуясь усилением своей власти в условиях военного положения. На Западе же не горят желанием критиковать Украину, так как она воюет против России. И Зеленский этим пользуется.

"Система, в которой они сейчас продолжают всю эту коррупционную деятельность, для них наиболее благоприятна за все годы. Я ловлю себя на мысли, что Янукович был менее аморальной тварюкой!" – заключил Луценко.

При этом сам он является кумом Петра Порошенко, которого таким образом тоже косвенно обвиняет в коррупции. Но Зеленского он критикует беспощадно. Так, по его мнению, команда Зеленского подрывает все усилия по движению в НАТО, а сам он вместо благодарности продолжает недружественно высказываться в адрес этой организации и западных лидеров. Ему "дарят аплодисменты и пиар", и ему этого достаточно. Даже саммит в Швейцарии он провалил. Вместо поддержки ему организовали саммит, чтобы вывести из тупика, в который он сам себя загнал, запретив любые переговоры с Россией. И в итогах саммита есть пункт, что следующий форум должен быть при участии России. Зато "величайший лидер" теперь махает цифрами, сколько стран подписали декларацию саммита, включая Кабо-Верде и Восточный Тимор, возмущается Луценко.