"Дочка" Bank of China приостанавливает операции с российскими банками

Российская дочерняя структура китайского Bank of China - "Бэнк оф Чайна" - временно прекратило обработку платежей в юанях от российских банков, попавших в санкционный список США, сообщает "Коммерсантъ".

Источники газеты считают, что это решение связано с опасениями перед вторичными санкциями.

Отмечается, что расчетный бизнес дочерней организации Bank of China был сосредоточен в основном на платежах в юанях между Россией и Китаем. На долю этого подразделения приходится значительная часть трафика платежей.

На прошлой неделе сообщалось, что платежи из России в КНР в последний месяц стали проходить лучше. В марте–апреле переводы в Китай почти не осуществлялись, однако ситуация изменилась после поездки президента России Владимира Путина в Пекин. Как заявили предприниматели, теперь с российским бизнесом стали напрямую работать небольшие китайские региональные банки. У них почти нет международного бизнеса с недружественными РФ странами, поэтому такие организации меньше опасаются вторичных санкций.