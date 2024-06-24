Свердловский облсуд рассмотрит дело об убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского

Уголовное дело об убийстве 16-летней Даны в Каменске-Уральском будет рассматривать Свердловский областной суд. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и, после вручения его обвиняемому, материалы дела сразу же будут направлены в суд. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе прошлого года девушка возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома.

Домой 16-летняя Дана не вернулась, а вскоре было найдено ее тело. Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами (по другой версии, самим отцом) были собраны записи видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу подростка преследует велосипедист. Его действия показались подозрительными не только отцу и комментаторам под видео, но и следователям и даже телеведущему Андрею Малахову. Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком.

По версии следствия, 8 августа прошлого года мужчина 1988 г.р. заметил незнакомую ему девушку и стал ее преследовать. На велосипеде он обогнал несовершеннолетнюю и проехал по ул. Кадочникова к наименее освещенному участку местности, где стал ожидать ее. Дождавшись, он схватил девушку за руку, затащил на участок лесопарка, где повалил на землю и стал удерживать. Дана оказала активное сопротивление, стала громко кричать, потому изнасиловать ее не получилось. Тогда обвиняемый, чтобы скрыть следы преступления, руками задушил девушку. Смерть несовершеннолетней девушки наступила через непродолжительный промежуток времени в результате механической асфиксии.

Кроме того, обвиняемый, заметив лежащий на земле сотовый телефон, тайно похитил его, скрывшись с места преступления.

Мужчина обвиняется по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия), п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).