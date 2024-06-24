Эксперт: события в Дагестане - попытка недоброжелателей разрушить страну изнутри

Глава Сообщества российско-индонезийской дружбы Гавриэль Ферналди полагает, что события в Дагестане – "попытка недоброжелателей разрушить страну изнутри". В создавшейся ситуации следует "проявить мудрость" и не подвергать дискриминации определенные этнические группы или религию из-за этих терактов.

"Подобные теракты являются трусливыми, жестокими и бесчеловечными", - сказал РИА Новости Ферналди.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. Во время нападения боевики оказали ожесточенное сопротивление и несколько часов вели перестрелку с полицейскими. Жертвами террористических атак стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни.

В НАК сообщили, что пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе контртеррористической операции. Активная фаза контртеррористической операции завершилась. Среди ликвидированных террористов – двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски. Он исключен из "Единой России" за дискредитирующие ее действия.