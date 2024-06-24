Из Севастополя в Москву отправят два десятка пострадавших - губернатор

В Севастополе решается вопрос о транспортировке в Москве 15-20 пострадавших во время вчерашней ракетной атаки на городской пляж.

Ночью в город приехала бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, психологи МЧС, специалисты Минздрава России и депздрава Москвы.

"35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Они осмотрели всех пострадавших, и сейчас на консилиуме будет приниматься решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что власти Москвы готовы разместить родителей детей, которые полетят в столицу, в гостинице.

Число пострадавших от ракетного удара выросло до 155, четыре человека погибли. 30 пострадавших – дети.