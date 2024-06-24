Стали известны подробности уголовного дела экс-президента АФК "Система"

Стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого является экс-президент АФК "Система" Евгений Балицкий.

Кроме Балицкого были задержаны бывшие топ-менеджеры его компаний, руководивших пенсионными фондами – Олег Мезенцев и Ольга Илларионова. Также "Коммерсант" сообщает о задержании бизнесменов Сергея Васильева и Константина Бейрита. Их подозревают в создании на пару с Балицким преступных мошеннических схем по выводу из негосударственных пенсионных фондов миллиардов рублей.

По данным следствия, общая сумма хищений по уголовному делу превышает 8,8 млрд руб.

Схемы были такие: НПФ покупал на бирже неликвидные ценные бумаги, а потом банкротился. Таким образом были обанкрочены несколько НПФ.