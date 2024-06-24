В Прикамье вынесен приговор подростку, который жестоко убил сверстницу

В Октябрьском суд вынес приговор подростку, который изнасиловал и заживо сжег свою сверстницу, передает корреспондент Накануне.RU.

17-летний юноша признан виновным в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки.

Как сообщили в суде, ему назначено девять лет и 10 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Сообщается, что будет зачтен срок пребывания в СИЗО.

Также суд взыскал в пользу родных 15 млн рублей, в том числе 4,7 млн отцу, а также 100 тыс. рублей за похороны. Так как осужденный является несовершеннолетним, пока за него будут платить родители.

Напомним, в ночь на 8 июля 2023 года девушка по приглашению обвиняемого пришла к нему домой, когда дома никого не было. Обвиняемый облил ее горючей жидкостью и поджег. Девушку госпитализировали с обширными ожогами. 18 июля она скончалась.