24 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Арестович*: На Украине огромный недобор в офицерских училищах, молодежь не хочет защищать эту страну

На Украине наблюдается огромный недобор желающих поступать в офицерские училища, и для будущего страны это как приговор. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Он рассказал, что в минобороны Украины провели анализ тех, кто хочет поступать в военное училище. Какое именно, он не назвал. Но сообщил, что цифра очень невелика для "крупнейшей европейской державы". Недобор 50%.

"Когда в воюющей стране молодежь не идет и не хочет идти в офицерские училища, это катастрофа. Потому что обычно во всех государствах во всей военной истории молодые люди горят патриотизмом, хотят защищать родину, всегда есть кандидаты в офицеры. Это значит потеря долгосрочной лояльности, глубинной мотивировки защищать свою страну. Одни эти цифры заставили бы рациональных людей взяться за голову и подумать: может мы что-то не так делаем, если молодые люди не хотят идти защищать?" – сказал Арестович.

Так, недавно под Дзержинском (Торецком на украинских картах), на одном из ключевых участков фронта, шесть батальонов отказались выполнять боевую задачу.

"И вы думаете, это единственный случай, этого не будет повторяться и не будет идти по нарастающей? Это не так, несмотря на всю западную помощь. Потому что в корне неверное отношение к людям, и люди платят нелояльностью", – добавил бывший советник Зеленского, покинувший Украину в 2023 году.

Украинские телеграм-каналы пишут, что на настроения людей очень сильно повлияли безрезультатность украинского наступления лета и осени 2023 года, а также беспощадная мобилизация, которая после этого особенно усилилась. При этом добровольцев практически нет, воевать за режим Зеленского никто не хочет. Количество уклонистов резко выросло, потому что режим относится к мобилизованным крайне пренебрежительно.

Теги: арестович, украина, всу


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