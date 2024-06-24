В Севастополе водитель автобуса вывозил людей с атакованного ВСУ пляжа

В Севастополе водитель автобуса Александр рассказал, как спасал людей после начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городской пляж. Он ехал с площади Захарова в сторону Учкуевки, пляжа. В это время прогремели взрывы.

"Приехал вниз, начали уже выбегать оттуда люди с круглыми глазами, напуганные. Начал их вывозить, действовал по обстановке", - сказал "Известиям" Александр, уточнив, что поступить так он решил сам.

Говоря о переживаниях о произошедшем, Александр ответил, что "пока сам ничего не понял толком". При этом денег за проезд он с пассажиров не взял.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке, основные удары пришлись на Учкуевку. Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что среди погибших – восьмилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова София, которая находилась с родителями на отдыхе на пляже.