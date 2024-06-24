Попытка прикурить от вечного огня в Нижнем Тагиле привела к уголовному делу

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об осквернении символа воинской славы в Нижнем Тагиле.

Речь идет об инциденте, произошедшем накануне. Местная жительница решила прикурить сигареты от вечного огня мемориального комплекса "Площадь славы" в Дзержинском районе. Видео разлетелось в социальных сетях и дошло до правоохранительных структур.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, Бастрыкин уже поручил и.о. руководителя следственного управления Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Напомним, что свою проверку также организовала прокуратура.