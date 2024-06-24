Пентагон отказался комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS

В Минобороны США не стали комментировать обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS.

"Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать", — заявил РИА Новости представитель Пентагона.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали севастопольский пляж Учкуевка оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате атаки 4 человека погибли, 151 пострадал.

Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.