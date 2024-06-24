Глава СКР поручил возбудить дело после нападения стаи собак на детей в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на группу детей из Екатеринбурга.

Напомним, накануне в СМИ появилась новость о стае собак, которая погналась за детьми по улице Герцена. Одного ребенка четвероногим удалось догнать - у него диагностированы рваная рана и ушибы. "В начале года уже было заявление в администрацию. Что делать? Начать ловить их самим? Сыпать отраву? Или переезжать?" - негодовали местные жители.

Сейчас по данному факту в следственном управлении СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад.