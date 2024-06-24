"Большой российской энциклопедии" продлили до сентября срок предоставления хостинга

Компания, обеспечивающая размещение портала "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) и работу редакционного комплекса в интернете, продлила срок предоставления хостинга до сентября текущего года с учетом обращения Минцифры РФ. Об этом сообщает БРЭ.

Как сообщалось, в середине июня БРЭ заявила, что власти отказались финансировать ее работу, хотя официально она не была закрыта ни учредителем — Правительством РФ, ни куратором — Минцифры. При этом коллектив с начала года, то есть уже пять месяцев, работает без выплаты заработной платы, а авторы и эксперты — без получения гонораров. И даже в этих условиях коллектив продолжает работу.

Такие болезненные вопросы, как задолженность по заработной плате, гонорары авторам, налоги в настоящее время решаются, как и будущая судьба проекта, добавили в БРЭ.

Портал содержит более 100 тысяч верифицированных статей, написанных высококвалифицированными учеными и экспертами. Над статьями работают 4,5 тыс. авторов. Все статьи проходят научную редакцию. Среди редакторов — 11 докторов наук и 60 кандидатов.

В 2023 году директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев сообщил, что на базе БРЭ планируется создать школьную энциклопедию, которая будет увязана с общеобразовательными программами.

В ноябре 2019 года президент Владимир Путин высказался за создание аналога американской "Википедии", которая не искажала бы информацию. Им стала БРЭ, которая была зарегистрирована в 2020 году, а с 15 ноября 2022 года появилась в свободном доступе.