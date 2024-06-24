Глава Сергокалинского района Дагестана исключен из "ЕР"

Президиум политсовета дагестанского регионального отделения "Единой России" исключил Магомеда Омарова из партии.

Омаров – глава Сергокалинского района, секретарь местного отделения партии власти. Причина – дискредитирующие "Единую Россию" действия, сообщает региональное отделение в своем telegram-канале.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. Во время нападения боевики оказали ожесточенное сопротивление и несколько часов вели перестрелку с полицейскими. Жертвами террористических атак стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни. В НАК сообщили, что пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе контртеррористической операции. Активная фаза контртеррористической операции завершилась. Среди ликвидированных террористов – двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски.