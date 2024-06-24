Ж\д билеты до Махачкалы и Дербента можно сдать без комиссии - ФПК

Пассажиры, купившие ж/д билеты до (или со) станций Дербент и Махачкала, в том числе по невозвратному тарифу, смогут в течение трех суток оформить возврат без удержания дополнительных сборов, сообщила "Федеральная пассажирская компания".

Ранее Минэкономразвития РФ (курирующее туризм) рекомендовало турфирмам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. "Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями", - говорится в сообщении министерства.

Накануне террористы атаковали Дербент и Махачкалу, а также устроили нападения в некоторых других населенных пунктах Дагестана. Погибло более десяти человек, в том числе православный священник. Несколько десятков человек получили ранения, большинство из них – силовики, вступившие в противостояние с боевиками.