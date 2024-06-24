СМИ: Боец ММА оказался одним из пяти убитых в Дагестане боевиков

24 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия В России Северо-Кавказский ФО Республика Дагестан
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;GCE TV&quot; / youtube.com/@GCESports

СМИ: Боец ММА оказался одним из пяти убитых в Дагестане боевиков

Среди ликвидированных в Дагестане террористов мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, пишет Baza.

28-летний Гаджимурад Кагиров — уроженец Сергокалинского района Дагестана, мастер спорта по вольной борьбе. За свою карьеру он провел два боя в ММА (оба выиграл), сообщает телеграм-канал.

Кагиров — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA, пишут дагестанские паблики.

Военкоры стали призывать высказаться о произошедших терактах самого Хабиба Нурмагомедова и других местных ММА-шников.

"Молчать в такой ситуации публичные люди, которые позиционируют себя не как трусы, а как бойцы, точно не имеют права. Они должны быть примером, или какие они кумиры и бойцы?" — пишет Юрий Подоляка.

Военкор Роман Сапоньков добавляет, что, вероятно, клубы ММА постепенно превращаются в "боевое крыло террористов":

"Еще одна серьезная ошибка, когда в свое время пиарили это безумное образование на федеральном уровне".

Сам Хабиб Нурмагомедов в ночь на 24-е число выложил пост, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших от нападения боевиков в Дагестане.

"Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее чем воспитание тел", — написал Хабиб в соцсетях.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что шесть боевиков нейтрализованы в Махачкале и Дербенте в ходе контртеррористической операции. Активная фаза КТО завершилась. Среди ликвидированных террористов — двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими. Жертвами террористических атак стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов.

Теги: боец ММА, Гаджимурад Кагиров, Дагестан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.06.2024 10:52 Мск СК: Установлены личности боевиков, ликвидированных в Дагестане
Ранее 24.06.2024 10:35 Мск Нурмагомедов призвал внимательнее относиться к окружению после терактов в Дагестане
Ранее 24.06.2024 10:35 Мск Глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал об увлечении сыновей ваххабизмом
Ранее 24.06.2024 09:52 Мск Baza: До 20 человек увеличилось число погибших в Дагестане
Ранее 24.06.2024 09:25 Мск Эксперт: события в Дагестане - попытка недоброжелателей разрушить страну изнутри
Ранее 24.06.2024 08:20 Мск Глава Сергокалинского района Дагестана исключен из "ЕР"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.06.2024 07:50 Мск Глава Узбекистана осудил события в Дагестане
Ранее 24.06.2024 07:50 Мск Меликов: При терактах в Дагестане погибли более 15 полицейских и несколько гражданских
Ранее 24.06.2024 04:01 Мск Минэк рекомендовал не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан
Ранее 24.06.2024 03:02 Мск Союз туриндустрии призвал не ездить в Дагестан в ближайшие дни
Ранее 24.06.2024 03:00 Мск Количество погибших в Дагестане правоохранителей выросло до семи
Ранее 24.06.2024 02:03 Мск НАК: пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе КТО
Ранее 24.06.2024 01:00 Мск В Ставропольском крае усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
Ранее 24.06.2024 00:52 Мск В Дербенте завершилась активная фраза контртеррористической операции
Ранее 23.06.2024 21:59 Мск Девять человек погибли при нападении террористов на Дагестан
Ранее 23.06.2024 21:41 Мск В полиции Дагестана опровергли сообщения о захвате заложников в церкви

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети