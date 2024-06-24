СМИ: Боец ММА оказался одним из пяти убитых в Дагестане боевиков

Среди ликвидированных в Дагестане террористов мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, пишет Baza.

28-летний Гаджимурад Кагиров — уроженец Сергокалинского района Дагестана, мастер спорта по вольной борьбе. За свою карьеру он провел два боя в ММА (оба выиграл), сообщает телеграм-канал.

Кагиров — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA, пишут дагестанские паблики.

Военкоры стали призывать высказаться о произошедших терактах самого Хабиба Нурмагомедова и других местных ММА-шников.

"Молчать в такой ситуации публичные люди, которые позиционируют себя не как трусы, а как бойцы, точно не имеют права. Они должны быть примером, или какие они кумиры и бойцы?" — пишет Юрий Подоляка.

Военкор Роман Сапоньков добавляет, что, вероятно, клубы ММА постепенно превращаются в "боевое крыло террористов":

"Еще одна серьезная ошибка, когда в свое время пиарили это безумное образование на федеральном уровне".

Сам Хабиб Нурмагомедов в ночь на 24-е число выложил пост, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших от нападения боевиков в Дагестане.

"Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее чем воспитание тел", — написал Хабиб в соцсетях.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что шесть боевиков нейтрализованы в Махачкале и Дербенте в ходе контртеррористической операции. Активная фаза КТО завершилась. Среди ликвидированных террористов — двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. У чиновника прошли обыски.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими. Жертвами террористических атак стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов.