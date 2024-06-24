В Нижневартовске спасатели ищут в Оби ребенка

В Нижневартовске спасатели ведут поиски ребенка, который, предположительно утонул в реке Обь, сообщили Накануне.RU в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

Трагедия произошла накануне.

Семья с двумя детьми приехала в гости к родственнику в СОНТ "Коммунальник". Пока взрослые находились на участке, дети пошли гулять. Житель соседского участка услышал крики о помощи. Он подбежал к берегу и увидел тонущую девочку. Мужчина спас ее, вытащил на берег. Девочка сообщила, что с ней находился ее брат, которого в воде уже не было видно.

На месте происшествия организованы поисковые работы.