В Первоуральске задержали мужчину, вступившего в интимную переписку с 12-летней девочкой

В Первоуральске полиции удалось задержать местного жителя, склонявшего 12-летнюю девочку к интиму через переписку. Ребенок рассказал об этом папе, который обратился за поддержкой в Уральский родительский комитет.

Как передает паблик "Инцидент. Первоуральск", девочке стали поступать сообщения от некого Игоря. Мужчина спрашивал об опыте школьницы с мужчинами и звал прокатиться.

После того, как о переписке узнал отец девочки, уже он стал общаться за дочь с извращенцем. Когда родителю стало понятно, что это не шутки ровесников его ребенка, он обратился к президенту Уральского родительского комитета, после чего началась операция по поимке педофила.

Под присмотром сотрудников ППС и общественников девочка встретилась с собеседником из интернета.

Педофил подъехал на автомобиле и написал девочке, чтобы она садилась на заднее сидение. В это время все выскочили из засады, сотрудник правоохранительных органов, переодетый в гражданское, открыл дверь машины, но злоумышленник надавил на газ, и полицейский повис у него на двери, проехав так около полутора километров.

Мужчину задержали, когда тот попытался переплыть озеро.

"Сегодня дочь чувствует себя уставшей, девочка переживает за полицейского, который пострадал во время задержания", — рассказал отец ребенка.

Позднее стало известно, что у задержанного есть 7-летняя дочь. Родители школьницы подозревают, что он мог навредить и другим детям.