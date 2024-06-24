Меликов: При терактах в Дагестане погибли более 15 полицейских и несколько гражданских

Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

В Дагестане 24-26 июня объявлены днями траура.

Меликов заявил, что семьям погибших и пострадавших в Махачкале и Дербенте окажут материальную помощь.

Глава региона сообщил, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали. На данный момент ситуация в республике контролируется правоохранителями, отметил Меликов. В регионе продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, ищут пособников бандитов. Меликов заявил, что они будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов. По словам главы Дагестана, террористов готовили "в том числе из-за рубежа".

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики, среди которых были родственники высокопоставленного чиновника, оказали ожесточенное сопротивление и несколько часов вели перестрелку с полицейскими. Жертвами террористических атак стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни. В республике ввели режим контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы несколько боевиков, в том числе, двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.