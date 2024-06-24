Глава Узбекистана осудил события в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил телеграмму своему российскому коллеге Владимиру Путину. В документе выражены глубокие соболезнования в связи с атаками на Дербент и Махачкалу.

"Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами", - приводит тезисы из телеграммы Мирзиеева пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов, написавший об этом в своем telegram-канале.

Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан после нападения боевиков на храмы и синагоги. Российский союз туриндустрии призвал не ездить в Дагестан до стабилизации ситуации.