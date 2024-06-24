24 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Исследование: студенты колледжей ожидают получать больше, чем готовы им платить работодатели

Студенты колледжей и техникумов оценили минимально достаточный уровень зарплаты в 50 тыс. 500 руб.

Как говорится в исследовании группы Центра экономики непрерывного образования Президентской академии (РАНХиГС), студенты понимают, что в реальности получать будут меньше: первый доход они ожидают в размере 34 тыс. 700 руб., что меньше достаточного на 45%.

Размер ожиданий в оплате труда после получения диплома о среднем профессиональном образовании отличается по гендерному признаку. Если мужчины оценивают приемлемый для них уровень оплаты труда в 56 тыс. 900 руб., а реальный – в 41 тыс. 400 руб., то у женщин этот показатель составляет 45 тыс. и 28 тыс. 700 руб. соответственно. Различны ожидания также у студентов из областных центров и нестоличных городов. Первые оценивают приемлемый для себя уровень зарплаты в 55 тыс. 800 руб., а реальный – в 38 тыс. 200 руб. Для нестоличных городов это 45 тыс. 500 и 31 тыс. 400 руб. соответственно.

Для студентов, которые учатся на специалистов среднего звена, желаемый размер оплаты труда после получения диплома составляет 49 тыс. 700 руб., а реальный – 34 тыс. руб. Для квалифицированных рабочих и служащих – 52 тыс. 200 и 36 тыс. 300 руб. соответственно, сообщают "Ведомости".

Теги: студенты, образование, работа


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